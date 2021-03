Les Quatre Saisons : Bilinguisme : un pas en avant, un pas en arrière sur Auvio

C’est officiellement parti depuis ce lundi 8 mars : le gouvernement Vivaldi a lancé son processus de réflexion sur la réforme de l’Etat. Deux ministres sont à la manœuvre, le francophone David Clarinval (MR) et la néerlandophone Annelies Verlinden (CD&V. L’un va défendre une vision belgicaine, l’autre aura des velléités régionalistes. Et pourtant l’une est bilingue et l’autre pas. Car à l’inverse de n’importe quel haut fonctionnaire fédéral, le bilinguisme des ministres fédéraux n’est pas obligatoire. Ce qui a causé certains moments gênants pour plusieurs nouveaux ministres. Et en même temps, le comité ministériel restreint comporte des ministres tous bilingues, en tout cas suffisamment pour répondre à de longues interviews dans les médias de l’autre communauté, une première. Un pas en avant, un pas en arrière. Pourtant, parler à l’autre communauté, c’est aussi une arme politique.