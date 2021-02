Les Quatre Saisons : Les lobbies du déconfinement sur Auvio

Appelez-les lobbies ou groupe de pression. Vous les voyez régulièrement à la télé, les entendez à la radio, les lisez dans la presse. Ces hommes et ces femmes défendent le secteur qu’ils et elles représentent : les désormais célèbres coiffeurs, le monde culturel, les toiletteurs pour animaux, les médecins, l’horeca, la liste est quasiment sans limite.

A l'heure d'un déconfinement qui n'en finit plus de ne pas arriver, tous les secteurs veulent être prioritaires. "Nous, on peut travailler en sécurité. Les autres, par contre..." est un message susurré aux oreilles pertinentes par tous les groupes de pression. Ministres, parlementaires, membres de cabinet, tous sont vus comme pouvant peser sur la décision. Et le monde politique belge étant ce qu'il est - petit, abordable - les messages passent, très facilement parfois, d'une réunion de coiffeur à une négociation entre ministres et experts. Le président de la fédération des coiffeurs nous explique sa stratégie, finalement payante avec une réouverture des salons de coiffure obtenue avant les autres métiers de contact.