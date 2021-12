Les Quatre Saisons : L'interminable sortie du nucléaire en Belgique sur Auvio

Les Quatre Saisons reviennent sur l'interminable saga de la sortie du nucléaire. Quasi 20 ans après le vote de la loi qui actait la fin de l'atome en Belgique, on ignore toujours si 2025 sera bel et bien la dernière année radioactive chez nous. Depuis 2003, les coups de boutoir en faveur d'une prolongation du nucléaire n'ont guère cessé, jusqu'à aujourd'hui. Verts d'un côté, bleus de l'autre, les adversaires sont connus et c'est les mêmes depuis des années. Retour vers le futur avec l'ancienne vice-première ministre Ecolo Isabelle Durant, qui partage ses souvenirs dans ce dossier tumultueux.