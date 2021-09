Les Quatre Saisons : "Une toute autre politique", l’impossible pari de la Vivaldi, minée par les conflits sur Auvio

l y a un an, le gouvernement Vivaldi prenait enfin son envol. Si cette première année a surtout été consacrée à la gestion de la pandémie, les dossiers brulants commencent à s'accumuler, les conflits également et ils prennent de la place. Pourtant, l'an dernier, Alexander De Croo voulait faire de politique autrement, dans le respect. A la place, il y a essentiellement du conflit. La politique est-elle "source de conflits", comme le prétend Paul Magnette ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons interrogé un philosophe, par ailleurs président de parti et député fédéral : François de Smet.