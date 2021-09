Les Quatre Saisons : Après les travaux, Namur va-t-elle (enfin) s’assumer comme capitale wallonne ? sur Auvio

35 ans après la publication d’un décret établissant Namur comme capitale de la Wallonie, la ville aux 111.000 habitants va-t-elle enfin se saisir de son titre de capitale wallonne ? C’est précisément au "Grognon", "coeur" de Namur, que cet épisode du podcast "Les Quatre Saisons" vous convie pour évoquer la ville : son statut de capitale politique et de siège administratif de la Wallonie, le rapport des habitants de la ville à ce statut, le développement important de la ville sous l’égide du bourgmestre Maxime Prévot et par corollaire les problèmes de "grande ville" qui touchent désormais Nameur, comme on dit en wallon...