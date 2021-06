Les Quatre Saisons : C’est l’histoire de la cigale et de la fourmi, en pandémie sur Auvio

Après 40 ans de politique d'austérité en réponses aux crises économiques, jusqu'à quand les gouvernements pourront-ils soutenir les secteurs en difficulté ? Les Etats se sont transformés en cigales, à venir à l'aide aux entreprises, quoi qu'il en coûte. Mais alors que la dette explose, les cigales emprunteuses vont devoir rendre des comptes. Et les fourmis, vous le savez, ne sont pas prêteuses... Dans la suite de cet épisode, il y a de nombreux chiffres sur la situation économique belge, des explications concernant la future réduction de la dette ou encore la post-croyance, des commentaires signés Didier Paquot, chief economist à l’Institut Jules Destrée et Géraldine Thiry, chercheuse et professeure en économie à l’ICHEC et l’UCLouvain, et membre du comité de régence de la Banque nationale de Belgique.