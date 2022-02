Les Quatre Saisons De Zakia Khattabi

Le podcast "Les Quatre Saisons" évolue : nous partons désormais à la rencontre d’une personnalité politique pour revenir sur sa carrière, sonder les raisons profondes de son engagement, loin des studios, sur un terrain qu’elle a choisi. Le tout en laissant tout le temps qu’il faut à l’invité. Après le libéral Jean-Luc Crucke, c'est au tour de l'écologiste Zakia Khattabi de se prêter au jeu des "Quatre Saisons". Pendant une demi-heure, nous reviendrons sur les raisons de son engagement en politique, son "inconscience" sur les "étés plus courts que les hivers", ses victoires politiques et ses déconvenues. Nous évoquerons également la solitude de la Bruxelloise, si peu compatible avec la politique, la dureté de ce monde, mais aussi les marques de sympathies émanant des personnalités politiques auxquelles elle s'oppose habituellement. La politique, "ce n'est pas tout le temps la guerre de tranchées". Celle pour qui la politique est une "aventure humaine" défend avec vigueur son Premier ministre, Alexander De Croo. Et témoigne du "décalage énorme" entre la parole politique et les actes, lorsqu'il s'agit d'agir contre le dérèglement climatique. Zakia Khattabi évoquera également son parti, et fera un mea culpa qu'il est rare d'entendre d'une personnalité politique.