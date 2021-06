Les Quatre Saisons : "J’ai du mal à comprendre qu’un soignant hésite à se faire vacciner" sur Auvio

C’est l’une des personnalités marquantes de cette "saison" 2020-2021 qui se termine. Leïla Belkhir est professeure à l’UCLouvain, cheffe de l’unité infectiologie aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. Depuis un an, bien malgré elle, cette professionnelle de la santé est devenue l’un des visages "experts" de la pandémie. Elle a répondu à des dizaines d’interviews, pour tous les médias de Belgique francophone. Son message initial concernait le terrain, elle qui a traité tous les jours des patients depuis le début de la pandémie. Par la suite, elle a continuellement été sollicitée sur le fond : à propos des décisions prises par les Conseils nationaux de sécurité puis les comités de concertation, sur l’évolution de la pandémie, sur la maladie elle-même, etc. Jusqu’à devenir experte pour la commission spéciale COVID-19 du Parlement fédéral. On a donc beaucoup entendu Leïla Belkhir parler de l’épidémie depuis plus d'un an. Mais qui est-elle au juste ? Dans cet épisode "spécial été" du podcast "Les Quatre Saisons", vous entendrez Leïle Belkhir comme vous ne l’avez jamais entendue. Comment a-t-elle vécu cette année pas comme les autres ? Désormais "role model", cette médecin d’origine tunisienne explique les réactions qu’ont suscitées ses apparitions dans les médias. Son rapport avec le monde politique aussi (en "décalage complet", dit-elle), face auquel elle n’a pas laissé sa langue en poche. Elle s’interroge également sur la vaccination dans le milieu médical.