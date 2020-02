Il était notre invité le 05 février dernier, Sharko à l’occasion de son concert le 7 mars prochain à l’AB pour lequel il cherchait une première partie qui sort du lot et grâce au Mug (entre autres) il en a trouvé non pas 1 mais 3 premières parties … Il revient donc accompagné de « l’Ensemble El Korchi", un duo frère et sœur, tout jeune de 17 ans à peine, qui figure parmi les 3 lauréats retenus…