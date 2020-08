Les Podcasts de La Première : Courage, fuyons ! sur Auvio

C'est un éloge de la fuite que célèbre ici Célia Dessardo au fil d'une longue enquête, intime et sonore. « Avez-vous fui quelque chose ? » est la question sésame avec laquelle elle part à la rencontre. On est dans les Marolles, on se passe le mot, de bouche à oreilles Célia Dessardo collecte ses histoires d'évasion. A vous de vous laisser emporter...

Prise de son et réalisation : Celia Dessardo

avec les voix de : François, Frédéric, Catherine, Eric, Stéphane, Samir, Michel, Souad, Chris, Abou et tous les autres...

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Gulliver et de l'acsr.

