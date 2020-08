Les Podcasts de La Première : Fleuve Somme sur Auvio

Jean -Guy Coulange prend le temps et le pouls du fleuve. Il a descendu le fleuve Somme, traversé l'histoire, celle des marais obscurs de la grande guerre, celle de l'activité des hommes qui ont façonné le paysage. A travers les méandres du fleuve, le récit de l'eau l'a conduit vers les grands espaces et les lumières de la baie, où, écouteur attentif, il a fait la part belle aux oiseaux.

Avec les voix de Daniel Derly, Cécile Grévin, André Guerville, Maxim Marzi, Corinne Vasseur, Alexander Hiley et Philippe Carruette

Lectures extraites de :

La main coupée de Blaise Cendrars, La semaine sainte de Louis Aragon et Chemin d'eau de Vincent Guillier

Un essai radiophonique produit par le Labo de David Collin à la Radio Télévision Suisse , écrit et réalisé par Jean-Guy Coulange

Casting et équipe Animateur Guillaume KERREMANS