Les Podcasts de La Première : Sur les traces du Rebetiko sur Auvio

Le rebetiko, musique populaire grecque, est né au début du 20ème siècle, au moment où la Grèce connaît de nombreux bouleversements. Ses thèmes de prédilection témoignent de la dureté de la vie à cette époque : l'exil, la pauvreté, la solitude, la drogue, la prison, la mort ...

Dans les bidonvilles du port du Pirée, là où échouent les bateaux en provenance d'Asie Mineure, dans les sous-sols des cafés à l'ombre du pouvoir, les « rébètes », tout imbibés des vapeurs de haschich, composent des mélodies empruntes de mélancolie, des vers naïfs et bruts, servis par les sonorités déchirantes du bouzouki.

Ce documentaire nous entraîne de Syros à Athènes, sur les traces de Markos Vamvakaris (1905-1962), l'un des plus grands rébètes que la Grèce ait connu. À ses côtés, on part à la rencontre de celles et ceux qui, aujourd'hui, vibrent aux sons de cette musique. On explore ainsi ses résonances contemporaines, car les évolutions successives de cette musique tracent en filigrane l'histoire de la Grèce moderne. Que peut-elle nous raconter de la nouvelle page que sont en train d'écrire les Grecs ?

Un documentaire de Corinne Dubien, soutenu par Gulliver

