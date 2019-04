Les plateformes de collecte d’ADN, nouvelles bases de données pour la police. - Les Décodeurs -...

En avril 2018, un suspect a été identifié et arrêté dans l’affaire du Golden State Killer, un tueur en série qui a commis au moins 12 meurtres et 50 viols en Californie dans les années 70-80. Ce qui a mené les enquêteurs sur sa piste ? Des tests ADN anodins effectués par des membres éloignés de sa famille. Car oui, de plus en plus de gens (plus de 26 millions selon Usbek et Rika) achètent auprès de sociétés américaines, pour une centaine de dollars, un test ADN afin de connaître les origines de leurs ancêtres. Des tests qui peuvent sembler anodins, voire ludiques, mais qui intéressent fortement les autorités judiciaires. Une chronique de Gilles Quoistiaux

Émission Les Décodeurs RTBF