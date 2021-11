Les petits papiers : Elvis Pompilio sur Auvio

Elvis Pompilio Ce dimanche, c’est le modiste Elvis Pompilio qui commente les mots des Petits Papiers. Ce grand nom de la mode belge a coiffé des stars internationales de Madonna à la Reine Mathilde en passant par Axelle Red, Harrisson Ford, Etienne Daho, Mickey Rourke… et de nombreuses têtes couronnées d’Europe. Elvis Pomplio, malgré une carrière florissante et une entreprise en expansion dans le monde entier a voulu revenir au début des années 2000 à l’artisanat et se contenter d’un atelier où il fabrique lui-même ses chapeaux. Une jolie rencontre autour de mots qui définissent sa passion des matières, son envie de rendre les gens heureux avec un chapeau à leur mesure et les choix de vie d’un homme qui a voulu privilégier l’intégrité plutôt que la prospérité. Présentation : Régine DUBOIS