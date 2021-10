Albin de la Simone Ce dimanche dans les Petits Papiers, le chanteur et musicien Albin de la Simone se prête au jeu. Il commentera quelques mots qui nous dévoileront sa personnalité et avec quelle sensibilité il aborde son travail de composition. Une émission tout en douceur et harmonie avec un personnage attachant du paysage musical actuel. Présentation : Régine DUBOIS