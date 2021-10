L’humoriste français Arnaud Tsamère sera l’invité de Régine Dubois dans les Petits Papiers pour évoquer son nouveau spectacle « Deux mariages et un enterrement ». A travers quelques mots, il raconte ses quatre dernières années de vie qui ont été le théâtre de moments difficiles entre divorce et deuil, le tout évidemment revu et corrigé sous le prisme de l’humour, c’est son métier. Présentation : Régine DUBOIS