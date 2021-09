Les petits papiers : Yves Duteil sur Auvio

Ce dimanche, Yves Duteil se prête au jeu des petits papiers pour évoquer ses 50 ans de chanson. Avec Régine Dubois, ils évoqueront notamment le succès et ses revers, la place de la mémoire et de la transmission dans sa conception de la vie, la bienveillance souvent galvaudée… Une rencontre autour de « Chemins de liberté » l’autobiographie de celui dont la chanson « Prendre un enfant » fut élue plus belle chanson du 20ème siècle par le public.