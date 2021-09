Ce dimanche 5 septembre pour la première des Petits Papiers sur la Première entre 17 et 18h, l'invité sera Alex Vizorek.

Une rencontre au cours de laquelle on l'entendra plus dans la confidence sur sa personnalité, ses doutes, sa peur de décevoir, la paternité mais aussi la manière dont il envisage son métier et ce qu'il aimerait devenir ou pas dans les prochaines années.

Casting et équipe Animateur Régine DUBOIS