Le Mug - invité 1 : sur Auvio

Rencontre avec l’humoriste Haroun pour son livre « Les pensées d'Héractète » paru aux éditions « Des Equateurs Eds ». Ce livre est un carnet de réflexions et d'aphorismes - « comme les philosophes sont les seuls à les appeler, car, aujourd'hui, on dit plutôt vannes ou punchlines » - sur nos travers contemporains (course au progrès, diktat du développement personnel, narcissisme, indifférence) même s'il est aussi question d'esthétique, de poésie, d'extraterrestres et de zombies. En toge et sandales, armé d'une sagesse millénaire et du goût de l'absurde qui fait sa signature, Haroun épingle de