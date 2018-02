Les Ovnis de la pop - Entrez sans frapper - 02/02/2018

Jean-Emmanuel Dubois (dit Deluxe) pour son livre "Les Ovnis de la pop feat Lio, Plastic Bertrand, Jean-François Coen, Tristam et Annie Philippe" (La Tengo). L'ambition pour ce livre était aussi limpide qu'efficace. Partir à la recherche de cinq figures emblématiques de la pop française et tenter de récolter la substantifique moelle de leurs aventures humaines. Le « jeu » n'était pas des plus confortables, car il s'agissait de casser les codes de la langue de bois promotionnelle ou, comme l'adage de Jean Yanne le souligne, le « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Les Ovnis de la pop réunissent cinq oiseaux rares qui ont bien voulu parler vrai. Cinq artistes qui, chacun à leur manière, ont donné à la french pop son goût unique, sucré à l'extérieur et acide à l'intérieur, tel un bonbon Napoléon. Remarquables en effet sont les destins d'une révolutionnaire déguisée en Lolita (Lio), d'un peintre fou chantant (Tristam Nada), d'un plastiqueur pop (Plastic Bertrand), d'un explorateur de l'âme (Jean-François Coen) et d'une égérie de gangsters (Annie Philippe).

Émission Entrez sans frapper