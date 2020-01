Le mug - Invité 1 : Football et droits TV sur Auvio

Football belge : les négociations pour les droits TV sont lancées … qui aura la chance d’obtenir les droits de diffusion ? C’est lors de son AG du 24 janvier que la Pro League va attribuer le prochain contrat des droits TV. A moins qu’il y ait un deuxième tour, le mois suivant. Quoi qu’il en soit, bien des changements sont à prévoir. On peut même parler de révolution ! On fait le point en compagnie de Michel Lecomte, directeur de la rédaction des sports de la RTBF et Philippe Dewitte journaliste sportif chez Sudpresse.