Les monstres au cinéma : le loup garou - Entrez sans frapper - 04/04/2018

Les monstres au cinéma, un feuilleton de Dominick Martinot-Lagarde.



Épisode 3 : à l'occasion du BIFFF, le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles, qui se tient jusqu'au 15 avril, Dick TOMASOVIC, professeur à l'Université de Liège et spécialiste du cinéma "grand public", ressort les monstres du placard, de dessous le lit, de l`armoire où ils nous terrorisaient pendant notre enfance. Il va aussi, pourquoi pas, révéler le monstre qui se cache en nous... Les monstres au cinéma, leurs figures iconiques, nés de l'imagination d'un écrivain, ou de nos peurs ancestrales, se pressent à nos portes dans cette série réalisée par Dominick Martinot-Lagarde. Aujourd'hui un monstre qui ne veut pas l'être : le loup garou. Homme rationnel, scientifique même, qui soudain se transforme en loup, cette bête qui a hanté notre enfance. Dans ce troisième épisode, nous allons délivrer la bête qui se cache en chacun de nous, et qui, quelques fois, aimerait bien apparaitre et oublier ce qu'il a fait.

