Les monstres au cinéma : Frankenstein - Entrez sans frapper - 03/04/2018

Les monstres au cinéma, un feuilleton de Dominick Martinot-Lagarde.



Épisode 2 : à l'occasion du BIFFF, le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles, qui démarre aujourd'hui, Dick TOMASOVIC, professeur à l'Université de Liège et spécialiste du cinéma "grand public", ressort les monstres du placard, de dessous le lit, de l`armoire où ils nous terrorisaient pendant notre enfance. Il va aussi, pourquoi pas, révéler le monstre qui se cache en nous... Les monstres au cinéma, leurs figures iconiques, nés de l'imagination d'un écrivain, ou de nos peurs ancestrales, se pressent à nos portes dans cette série réalisée par Dominick Martinot-Lagarde. Frankenstein est le héros de ce deuxième épisode. Un héros né de la technologie, de la dérive d'un savant fou, le Docteur Frankenstein. Ce savant n'a plus de limite à son éthique. Il recrée avec des bouts de cadavres un être qui n'a de vivant que son nom. "He is alive" certes. Mais qu'a-t-il d'humain ?

