"Les miroirs de Suzanne" de Sophie Lemp - Entrez sans frapper - 15/05/2019

La romancière française et auteure de fictions radiophoniques pour France Culture Sophie Lemp pour son roman "Les miroirs de Suzanne" (Allary Éditions).



Un roman sur la mémoire, l'adolescence et sur ce que deviennent nos premières amours. Suzanne a quarante ans, une vie tranquille, un mari et deux enfants. Un matin, son appartement est cambriolé. Ses cahiers, journal de son adolescence, ont disparu. Des cahiers qui racontent Antoine, l'écrivain qui avait trois fois son âge, qui racontent cet amour incandescent, la douleur du passage à l'âge adulte. Martin est livreur, il pédale pour épuiser ses pensées. Un soir, il trouve les cahiers au fond d'une poubelle et dévore ces mots qui le transpercent. Qui le ramèneront à la vie.

