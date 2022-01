25ème et dernier épisode de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Un épisode concocté par Gorian Delpâture, Julien Demeuse et Caroline Renard. Pour boucler la série, il fallait un méchant très très méchant. Et celui-ci est très très méchant. Il a tué la moitié de la population de notre planète. Même les super-héros Marvel ne sont pas parvenus à l’en empêcher. Ce méchant s’appelle Thanos.