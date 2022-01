Episode 22 de notre feuilleton consacré aux grands méchants de fiction. Gorian Delpâture et Julien Demeuse nous emmènent en Egypte aujourd’hui. Au plus profond des tombeaux oubliés dans le désert. Un petit conseil : si vous trouvez une momie dans son sarcophage et qu’il y a un papyrus sur le côté, ne le lisez pas à voix haute. Sinon, vous risquez de réveiller… la momie.