Suite de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. C’est déjà le 20ème épisode de la série conçue par Gorian Delpâture et Julien Demeuse. Un épisode qui parle de landes embrumées, de nuits de pleine lune, de hurlements dans le lointain et d’yeux jaunes qui s’allument dans les ténèbres. Aujourd’hui, on vous raconte l’histoire des loups-garous.