On continue notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Direction l’Angleterre et la fin du 19ème siècle pour ce 19ème épisode. Vous connaissez évidemment le personnage de Sherlock Holmes. Mais connaissez-vous son pire ennemi ? Le professeur Moriarty. Pas très bien ? ça tombe bien ! Gorian Delpâture et Julien Demeuse vous racontent son histoire.