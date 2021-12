Les méchants de la fiction : Entrez sans frapper sur Auvio

Pendant toutes ces vacances, nous vous proposons de poursuivre notre terrifiant feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Vous avez déjà tremblé à 15 reprises en écoutant les portraits des plus grands monstres tirés de la littérature, de la bande dessinée ou du cinéma. C'est reparti pour 10 nouveaux épisodes. On commence sans plus attendre avec l'épisode 16 concocté par Gorian Delpâture et Julien Demeuse. Un épisode qui nous entraîne dans les années 70 au Texas. Dans le lointain, on entend comme un bruit de tronçonneuse.