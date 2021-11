Les méchants de la fiction : Entrez Sans Frapper sur Auvio

Dans Entrez Sans Frapper, nous allons trembler et suffoquer de peur à l’écoute du feuilleton préparé par Gorian Delpâture et Arnaud Herman. C’est la suite de la série consacrée aux grands méchants de la fiction. Une série interdite de diffusion dans de nombreux pays du monde, tellement elle est terrifiante. Mais, à Entrez Sans Frapper, nous n’avons pas peur. D’ailleurs, on reprend notre voyage dans le cauchemar avec un portrait terrifiant : celui d’un moine sadomasochiste venu d’un autre monde. Un cénobite à la tête couverte de clous. On l’appelle « Pinhead ».