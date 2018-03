Les Invités de Matin Première : Yvan Hayez & Jean-Sébastien Walhin - L’affaire « Veviba »...

Le scandale alimentaire de « l’affaire Veviba » atterrit ce lundi au Parlement. « Il doit y avoir un avant et un après » a déjà prévenu le Ministre Denis Ducarme.

L’affaire « Veviba » provoquera-t-elle un séisme dans la filière bovine ?



La FWA (Fédération wallonne de l’agriculture) monte au créneau pour défendre les éleveurs.



Et qu’a fait l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) ?



Yvan Hayez, secrétaire général de la FWA et Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'AFSCA sont nos invités