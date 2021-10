Les invités de Matin Première : Pierre-Yves Dermagne et Georges-Louis Bouchez

Les discussions sur le Budget fédéral se sont prolongées cette nuit presque jusqu’à l’aube. Un accord aurait été conclu vers 4h30 du matin. Les grandes lignes sont sur la table, mais il semble y demeurer quelques pierres d’achoppement, notamment dues à une petite volte-face du PS. Thomas Gadisseux et l’équipe de Matin Première ont voulu en savoir plus et ont invité à leur micro le socialiste Pierre-Yves Dermagne et le libéral Georges-Louis Bouchez.