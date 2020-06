L'invité de Matin Première : L'événement "Black Lives Matters" sur Auvio

L’événement « Black Lives matters » a rassemblé près de 10 000 personnes à Bruxelles ce dimanche pour manifester contre le racisme et les violences policières à travers le monde. Une des organisatrices de l’événement, Mireille-TSHEUDI ROBERT, présidente de l’asbl Bamko-CRAN est l’invitée de la matinale. Nous évoquerons la situation en Belgique. Le débat sur la question raciale et la décolonisation est-il possible ? Nous évoquerons également les débordements survenus en fin de journée dans le quartier de Matonge avec Philippe CLOSE, Bourgmestre de la ville de Bruxelles.