L'invité de Matin Première : L'urgence climatique sur Auvio

Les invitées de Matin Première ce jeudi 20 août seront les jeunes militantes pour le climat Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et Luisa Neubauer, depuis Berlin. Avec Greta Thunberg, elles sont invitées ce jeudi à rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Le mois dernier, les 4 jeunes femmes ont appelé les chefs d'État et de gouvernement européens à prendre des mesures urgentes afin de prévenir une catastrophe climatique. Dans une lettre ouverte, elles exigeaient, entre autres, l'arrêt des investissements et des subventions dans les combustibles fossiles. Cette lettre a été signée par