(1) On se rend à Berlin, mecque du graffiti avec David Philippot

(2) Le guitariste verviétois Jacques Stotzem vient de sortir son 17ème album en 30 ans de carrière sous le titre "Handmade"; 10 compositions figurent sur cet album mêlant balades et titres plus jazzy. Sortir un album en cette période est un pari risqué, l’artiste s’est confié au micro de Philippe COLLETTE.