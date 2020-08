Les grenades, série d'été : Le grand retour du plaisir féminin avec les réseaux sociaux sur Auvio

Pour ce dernier numéro, on lève le voile sur un thème dont on parle de plus en plus, le plaisir féminin. Seul organe entièrement dédié au plaisir et à la jouissance, le clitoris a été dénigré pendant très longtemps par la médecine et par des siècles de catholicisme, qui voyaient là une petite chose inutile et honteuse. Un obscurantisme qui a laissé des traces puisqu’encore aujourd’hui, nombreuses sont les femmes qui ignorent tout simplement où il se trouve ! Il était une fois toute une génération qui en avait marre du tabou qui entourait leur désir, leur plaisir et leur clitoris. La parole sur la sexualité féminine se libère aujourd’hui de façon décomplexée, grâce aux réseaux sociaux, de façon directe et cash. Nos invitées, Camille Aumont Carnel, instagrameuse qui a créé le compte instagram « je m’en bats le clito », une star du digital car son compte est suivi par 655.000 personnes/ Tommy de Ganck, chercheur en histoire de la sexologie et de la gynécologie et également professeur dans le master genre. Auteur de nombreux essais sur le sujet et plus particulièrement sur le plaisir féminin. Les Grenades : Safia Kessas, Mathieu Neuprez, Camille Wernaers, Lise Lamouhe