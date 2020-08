Les grenades, série d'été : Les femmes et la tech, le nouvel eldorado sur Auvio

Cet été, les grenades que vous connaissez peut-être déjà sous forme de chronique sur la première, vont prendre leur quartier d’été tous les samedis matin de 9h à 10h. Ensemble, nous essayerons de comprendre pourquoi le secteur de la tech, comme on dit, peine à s’ouvrir aux femmes alors que le secteur est en pénurie et recrute. Saviez-vous qu’à Bruxelles, seulement 8% des jeunes femmes suivent les filières et ce chiffre tombe à 7 % en Wallonie. Côté start-up, ben c’est pas mieux, le nombre de femmes qui se lancent dans la création d’entreprises sont peu nombreuses. Qu’est-ce qui rebutent les femmes ? L’ambiance y est-elle sexiste ? En charriant un peu, les mauvaises langues disent que les femmes seraient moins compétentes ? Evidemment, la réalité est plus complexe et les initiatives d’ailleurs se multiplient pour changer la donne . Nos invitées : Loubna Azghoud, dirigeante de Women in Tech, et Hélène Ruelle, codeuse dans le développement mobile, qui s’est reconvertie après une période de vache maigre Présentation : Safia KESSAS