Les grenades, série d'été : Le vin a-t'il un genre? sur Auvio

Cet été, les grenades que vous connaissez peut-être déjà sous forme de chronique sur la première, vont prendre leur quartier d’été tous les samedis matin de 9h à 10h. Dans cette émission, nous lèverons le voile sur un thème à vous faire tourner la tête : le vin a-t-il un genre ? Est-ce que les femmes sont attirées par certains vins en particulier ? Peut-on classer le vin selon un codage XX ou XY ? D’un côté, on aurait un vin costaud et bien bâti pour les hommes de l’autre un vin élégant et délicat pour les femmes? Est-ce que le déterminisme génétique permettrait de classer les vins selon un codage ? La science elle, ne peut rien affirmer. Et même si les préjugés et les habitudes restent tenaces, de nombreux vins produits par des vigneronnes, sont riches et structurés. … Nos invitées, Sandrine Goyvaerts, caviste et autrice de plusieurs ouvrages dont le dernier intitulé « vigneronnes » a créée l’association Women do wine et Barbara Hoornaert, sommelière, et propriétaire d’un restaurant qui allie vins et mets