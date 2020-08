Les grenades, série d'été : Les infirmières, qui prend soin d’elles ? sur Auvio

Les infirmières, qui prend soin d’elles ? Dans cette émission, nous prendrons le pouls du personnel soignant, un personnel majoritairement féminin. Dans l’imaginaire collectif, l’infirmière est presque toujours maternelle, héroïne de guerre voire espionne telle une amazone moderne ou même une source de fantasmes. Mais en tout cas l’infirmier… est (presque) toujours une femme. Et ce métier requiert des efforts physiques et mentaux particuliers. Depuis la crise du covid, ces femmes d’ordinaire invisibilisées ont été mises en lumière. Applaudies tous les soirs car nos sociétés sont en train de se rendre compte qu’elles reposent sur ces métiers essentiels, des métiers souvent mal payés, et que l’on exerce par passion, alors après cette crise majeure que nous avons traversée, est-ce que la passion suffira pour continuer ? Le bilan de santé du personnel soignant avec nos invitées, Pauline Kalomba, infirmière à l’hôpital d’Ixelles, et Florence Degrave, chercheuse à l’UCL. Présentation, édition : Safia Kessas Réalisation : Mathieu Neuprez Journaliste: Camille Wernaers Assistante: Lise Lamouche.