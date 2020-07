Les grenades, série d'été : Sommes-nous tous égaux, égales face aux applications de rencontre ? sur Auvio

Sommes-nous tous égaux, égales face aux applications de rencontre ? Les vacances sont bien là. Et après cette longue période de confinement, le bal des rencontres pour les cœurs à prendre, les âmes volages ou les polyamoureux reprend son cours. Les algorithmes ont investi les relations amoureuses. « Swiper » à droite, « swiper » à gauche, les afficionados des appli de rencontres connaissent bien ce mouvement du pouce. Bumble HappnTinder playme ont fait leur apparition dans la vie de millions de personnes dans le monde. Ces applications au succès tsunamique crée-t-il des gens heureux ? Nos invités : Jacques Marquet, professeur de sociologie à l'UCLouvain et co auteur « Amours virtuelles » et Laïss, utilisatrice aguerrie des appli qui partage l'expérience de ses rencontres. Présentation, édition : Safia Kessas, réal: mathieu neuprez, journaliste: Camille Wernaers, assistante: Lise Lamouche