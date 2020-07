Les grenades, série d'été : Corps d'été, corps parfaits ? sur Auvio

L'été est là, et les injonctions aux corps parfaits se font toujours plus pressantes. Et c'est le même refrain chaque année, au fur et à mesure que le bruit des vagues, l’image des transats au bord de la piscine, se rapprochent. Les corps d'été, annonce une saison qui nous fait entrer de plain-pied dans la société des apparences. Comment vivre ces injonctions quand les corps ne rentrent pas dans les cases ? Où se place la norme du corps, plus particulièrement des femmes grosses et de la grossophobie avec laquelle ces femmes doivent composer au quotidien ? Invitées : Pelphine Dodot instagrammeuse avec le compte Corps Cools Gabrielle Deydier: autrice et coréalisatrice du film "On achève bien les gros" Présentation: Safia Kessas Réalisation : Mathieu Neuprez Assistante: Lise Lamouche Journaliste: Camille Wernaers.