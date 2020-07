Les grenades, série d'été : Femmes et colonisation: 60 ans d'indépendance du Congo sur Auvio

Cet été, les grenades que vous connaissez peut-être déjà sous forme de chronique sur la première, vont prendre leur quartier d’été tous les samedis matin de 9h à 10h. Safia Kessas vous révèle un pan méconnu de notre histoire à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Congo. Le débat sur le déboulonnage des statues de Léopold a aussi occulté l’histoire sociale du Congo belge, et avec elle, le rôle des femmes congolaises et belges durant la colonisation. Quelle a été leur influence sur les masculinités ou la famille? Est-ce que le Congo a aussi été comme d'autres territoires colonisés, un grand safari sexuel ? Quel est l'impact de la colonisation sur les femmes noires aujourd'hui? Nous répondrons à ces questions avec nos invitées: Amandine Laurot, chercheuse et professeure en histoire de l’Afrique, du genre et de la colonisation à l’ulb, Priscilla Haddade, actrice, professeure aux cours florent et entrepreneuse Présentation : Safia Kessas Réalisation : Mathieu Neuprez Journaliste : Camille Wernaers Assistante: Lise Lamouche