Les Grenades : Agricultrice, un métier d’avenir ? sur Auvio

Bottes aux pieds et légumes bios, c’est souvent un homme que l’on imagine aux commandes de la ferme. Pourtant, celles qui nous nourrissent sont plus nombreuses qu’on ne le croit. Et leur quotidien mérite d’être raconté. Quelles difficultés rencontre-t-on pour exercer ce métier essentiel ? Comment conjuguer maternité et métier de maraîchère ? Un entretien vitaminé qui nous rappelle que le retour à la terre peut aussi être salvateur. Présentation : Safia KESSAS