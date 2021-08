Les Grenades : Les femmes dans la recherche astronomique et scientifique sur Auvio

Les femmes dans la recherche astronomique et scientifique Les voyages vers Mars sont la prochaine grande étape des voyages dans l’espace. Mais derrière les fusées et les scaphandres, c’est tout un secteur qui peine à se féminiser. Qui sont ces femmes qui font avancer la recherche sur terre ? Quels rôles modèles faut-il suivre quand, petite, on souhaite faire carrière dans ce domaine ? Les Grenades proposent un voyage en apesanteur. Présentation : Safia KESSAS