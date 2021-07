Les Grenades : Les violences gynécologiques et obstétricales sur Auvio

Le corps des femmes est souvent surmédicalisé. Pourtant, certains sujets qui les entourent sont encore tabous. Ce qu’on appelle les violences obstétricales et gynécologiques sont plus fréquentes qu’on ne le croit. Comment savoir si ce que l’on vit est normal ? Vers quels spécialistes se tourner ? À partir d’un témoignage fort, nous parcourrons ce que ces violences induisent comme conséquences pour le corps et la santé mentale. Présentation : Safia KESSAS