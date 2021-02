Les Grands Discours : Greta Thunberg à la tribune des Nations Unies sur Auvio

Votre série Les Grands discours ! On peine à s’en souvenir, 2019 semble si loin, après une année de crise sanitaire… Et pourtant, 2019, dès le mois de janvier, ce sont des manifestations de jeunes dans les rues de Bruxelles et du monde. Une seule préoccupation : le climat. Et une figure, devenue depuis une icône : Greta Thunberg. En septembre 2019, Greta Thunberg fait un discours très remarqué aux Nations Unies, Marie Vancutsem nous en parle ce matin, avec Jonathan Rémy à la réalisation sonore.