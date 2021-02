Les Grands Discours : Annie Girardot: "Le cinéma français m'a manqué... follement, éperdument, douloureusement" sur Auvio

C’est mercredi, on retrouve votre série les Grands Discours. Avec ce matin un discours qui a marqué le cinéma français. Celui de l’actrice Annie Girardot, lorsqu’elle reçoit le César du meilleur second rôle féminin, dans le film Les Misérables, en 1996. Un discours chargé en émotions… on revient sur ce moment avec Marie Vancutsem, Hugues Dayez, et Jonathan Rémy au montage.