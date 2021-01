Les Grands Discours : John Fitzgerald Kennedy et la conquête spatiale sur Auvio

Votre série les grands discours, comme chaque mercredi. Et ce matin, focus sur une des plus grandes réalisations de l’Humanité… la conquête spatiale. En 1962, plusieurs éléments sont réunis pour donner un coup d’accélérateur au dossier : le progrès scientifique, et… la Guerre Froide, qui stimule la compétition avec l’URSS. John Fitzgerald Kennedy prononce alors un discours remarqué et inspirant à ce sujet… C’est ce que nous raconte Marie Vancutsem, avec Jonathan Rémy à la réalisation sonore.