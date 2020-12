Les Grands Discours : I have a dream sur Auvio

Chaque mercredi, on vous propose de revisiter l’un de ces grands discours qui ont fait l’Histoire…Et aujourd’hui on va s’intéresser au fameux « I have a dream » de Martin Luther King. La lutte contre les discriminations raciales dont les Noirs font l’objet aux Etats-Unis est la thématique centrale de ce discours vibrant, prononcé devant des centaines de milliers de personnes. Et s’il résonne encore si fort plus de cinquante ans après, c’est probablement parce que cette lutte n’est pas terminée… D’autres personnalités ont pris le relais, d’autres mouvements, comme Black Live matters. Retour en 1963, avec Marie VANCUTSEM au récit, et Jérémy BOCQUET et Jonathan REMY à la création sonore…