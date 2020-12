Les Grands Discours : Ich bin ein berliner sur Auvio

On vous propose d’explorer les grands discours de l’histoire... des discours qui ont marqué une époque, fait de l’orateur une icône, inspiré des générations entières, parfois jusqu’à aujourd’hui... le texte, le contexte, la rhétorique... ces discours sont un terrain d’enseignement fascinant... Et aujourd’hui, si je vous dis Ich bin ein berliner, vous me dites? Hé oui, JFK. Immersion dans le Berlin Ouest de 1963, avec Marie Vancutsem et Jonathan Remy à la création sonore.